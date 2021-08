Deutsche Telekom-Aktie: Es passiert schon wieder!

Die Deutsche Telekom übertraf auch im zweiten Quartal die Erwartungen vieler Analysten. Und das Management um CEO Tim Höttges erhöht prompt abermals die Prognose für das laufende Jahr.

Und auch die bestehenden Deutsche-Telekom-Aktionäre haben Grund zu Freude. Schließlich stieg der Kurs der Aktie in den vergangenen drei Monaten um 9,5 %. Das Papier notiert aktuell so hoch wie seit vier Jahren nicht mehr, bei 18,20 Euro (Stand: 12. August 2021). Wie stimmig ist die Prognose des Managements? Ist die Aktie weiterhin ein Investment wert?

Beide Fragen möchte ich heute mit dir gemeinsam klären.

Deutsche Telekom entwickelt sich robust

Die Asset-leichte Telekommunikationsbranche arbeitet viel mit fremder Hardware. Deshalb gilt hier auch die Kennzahl EBITDA AL, also das bereinigte Ergebnis nach Leasingkosten, als wichtige Kennzahl. Hier will die Deutsche Telekom im Laufe des Jahres auf einen Wert von mindestens 37,2 Mrd. Euro kommen. Das sind 200 Mio. Euro mehr als bislang.

Im zweiten Quartal lag das EBITDA AL bei 9,4 Mrd. Euro. Das Unternehmen scheint also auf einem guten Weg zu sein.

Zulasten ging diesmal das US-Geschäft der Deutsche Telekom. Aufgrund des Währungseffektes, also des ungünstigen Wechselkurses zwischen Euro und US-Dollar, sank der Umsatz auf 26,6 Mrd. Euro.

Ein Plus von 200 Mio. Euro ist realistisch

Ich kann die Prognose des Managements gut nachvollziehen. Und seien wir ehrlich: 200 Mio. Euro bedeuten gerade einmal einen Anstieg von 0,5 % gegenüber der vorangegangenen Prognose. Beim jährlichen Nettogewinn sehe ich Wachstumsraten von 15 bis 20 % pro anno im Bereich des Möglichen. Damit läge die Deutsche Telekom im guten Durchschnitt der Branche.

Die Aktie bietet noch Potenzial

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 20,3. Das ist im Vergleich zur Konkurrenz nicht wirklich hoch. Nach meinen Annahmen zum zukünftigen Cashflow hat die Aktie noch Luft nach oben. Hier habe ich allerdings viel Wachstumsfantasie eingepreist. Schauen wir auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis von zurzeit 2,2, ist die Deutsche Telekom-Aktie kein Schnäppchen. Ganz im Gegensatz zu diesem Kandidaten.

