DEUTSCHE TELEKOM - Bullen müssen Rückschlag hinnehmen

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 18,068 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich seit über 19 Jahren in einer Seitwärtsbewegung. Am 12. August 2021 kletterte der Wert an die obere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung. Es kam sogar zu einem Mehrjahreshoch bei 18,92 EUR.

Allerdings etablierte sich der Wert zuletzt nicht über der oberen Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung, sondern bildete ein kleines Doppeltop aus. Heute gerät der Wert etwas unter Druck und fällt damit relativ deutlich unter die Nackenlinie bei 18,45 EUR zurück. Die Aktie nähert sich bereits ihrem EMA 50 bei aktuell 18,02 EUR an.

Das wird eng für die Bullen

Sollte es zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter den EMA 50 kommen, dann würden Abgaben in Richtung 16,95-16,71 EUR drohen. Ein klares Kaufsignal ergäbe sich wohl erst mit einem Ausbruch über 18,92 EUR. Dieses Signal wäre dann auch ein langfristiges Kaufsignal, das auf eine Mehrjahresrally in Richtung 45,00 EUR hindeuten würde.

Fazit: Noch ist nicht entschieden, ob der groeß Ausbruch gelingt oder nicht. Kurzfristig droht allerdings ein Rücksetzer

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)