Die Uhr tickt! Mit den Kursverlusten in den letzten gut zwei Monaten hat sich die Lage für Aktionäre in der Telekom-Aktie deutlich zugespitzt! Mit Argusaugen werden Anleger momentan das Kursgeschehen in der Telekom-Aktie verfolgen. Dabei dürfte man bereits über die Entwicklung der letzten Wochen nicht erfreut gewesen sein. Nach einem Hoch bei 16,25 EUR kam es Ende Oktober zu Verkäufen. Hatte man damals noch die Hoffnung, dass es sich bei diesen lediglich um eine Korrektur in einem möglichen neuen Aufwärtstrend handelt, entwickelten sich diese zu einem kleinen Desaster. Kurzfristig bildete sich nicht nur ein Abwärtstrend aus, sondern die Kurse fielen sogar bis in den zentralen Unterstützungsbereich bei 14,55 EUR zurück. Dieser stellte im letzten Jahr eine wichtige Marke für die Bullen dar und sorgte unter anderem für den Start der angesprochenen Kaufwelle bis auf 16,25 EUR.Allein die Tatsache, dass man die gute Ausgangsbasis im Oktober nicht nutzen konnte, mahnt natürlich zur Vorsicht. Leider zeigt sich aktuell auch im Unterstützungsbereich ab 14,55 EUR nur verhaltenes Kaufinteresse. Erst gestern markierte die Aktie ein neues Tief, was die Stimmung bei Investoren natürlich nicht unbedingt verbessert. Weiterlesen