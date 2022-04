DEUTSCHE TELEKOM - Dividenden wird ausgeschüttet

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 16,996 € (XETRA)

Die Deutsche Telekom wird heute mit einem Dividendenabschlag von 0,64 EUR je Aktie gehandelt.

Im August 2021 notierte die Aktie der Deutschen Telekom im Hoch bei 18,91 EUR. Damit kam es zu einem Ausbruchsversuch aus einer seit fast 20 Jahren andauernden Seitwärtsbewegung. Dieser Versuch gelang allerdings nicht. Die Aktie geriet wieder unter Druck und fiel bis 14,46 EUR.

In den letzten Tagen und Wochen legte der Wert wieder eine steile Rally hin. Am 05. April durchbrach er den Abwärtstrend seit August 2021. Allerdings fällt der Wert mit dem heutigen Dividendengap wieder in den Abwärtstrend zurück. Seit der Eröffnung kommt es zu weiteren Abgaben.

Erst einmal Konsolidierung

Diese heutige Schwäche dürfte kurzfristig noch anhalten. Ein Rücksetzer an die beiden EMAs 50 und 200 bei 16,73 bzw. 16,63 EUR ist kurzfristig möglich. Von dort aus könnte ein neuer Ausbruchsversuch über den Abwärtstrend starten.

Fäll die Aktie allerdings unter die beiden EMAs, dann droht eine weitere Verkaufswelle in Richtung 15,57 EUR.

Fazit: Der heutige Dividendenabschlag bringt aus charttechnischer Sicht ein kleines Verkaufssignal mit sich. Abe viel Abwärtspotenzial besteht erst einmal nicht.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)