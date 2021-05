Deutsche Telekom hebt Ausblick für 2021 leicht an

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Telekom blickt dank des US-Zugpferdes T-Mobile US zuversichtlicher auf das Jahr.

Es werde nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis ohne Leasingaufwendungen (Ebitda AL) von mehr als 37 Milliarden Euro gerechnet, teilte der Bonner Dax-Konzern am Mittwoch mit. Bisher hatte Europas größter Telekomkonzern rund 37 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, was einem Plus von etwa 5,7 Prozent zu 2020 entsprechen würde.

Im ersten Quartal legte das bereinigte Ebitda AL um 41,3 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro zu. Dazu trug vor allem die Übernahme des kleineren Konkurrenten Sprint durch T-Mobile US bei. In den USA kletterten die Erlöse des Mobilfunkers von Januar bis März um 77 Prozent, während die Deutsche Telekom auf ein Umsatzplus von rund 32 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro kam. Im vergangenen Jahr hatten die Bonner erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro geknackt.

Mit den Quartalzahlen übertraf die Deutsche Telekom die Prognosen von Analysten. Diese hatten in einer vom Unternehmen selbst in Auftrag gegebenen Umfrage im Schnitt für das erste Quartal Erlöse von 25,56 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ebitda von 8,85 Milliarden Euro prognostiziert.