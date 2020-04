DEUTSCHE TELEKOM - Hohe Hürden voraus

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 12,515 € (XETRA)

Die Deutsche Telekom erreichte am 20. Februar 2020 ein Hoch bei 16,75 EUR. Damit endete eine Rally, die nach dem Test der Unterstützung bei 12,73 EUR im März 2018 eingesetzt hatte. Anschließend kam es zu einem deutlichen Absturz des Aktienkurses. Bis 16. März 2020 fiel er auf ein Tief bei 10,41 EUR.

Seit diesem Tief erholt sich der Wert. Dabei kletterte er zunächst an das log. 38,2 % Retracement bei 12,48 EUR. An diesem prallte er am 20. März nach unten ab. Aber in den letzten vier Handelstagen drückte der Wert erneut gegen dieses Retracement. Allerdings beginnt mit diesem Widerstand eine breite Widerstandszone, die bis 12,92 EUR reicht.

Erholung schon vorbei?

Noch ist die Erholung in der Aktie der Deutschen Telekom intakt. Allerdings ist der Widerstandsbereich zwischen 12,48 und 12,92 EUR nur schwer zu überwinden. Erst mit einem Ausbruch darüber ergäbe sich ein Fortsetzungssignal für die Erholung. Dabei könnte der Wert in Richtung 13,96 EUR ansteigen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter den kurzfristigen Aufwärtstrend, der heute bei ca. 11,81 EUR verläuft, kommen, würden Abgaben in Richtung 10,41-10,06 EUR drohen.

