Deutsche Telekom – Käufer kehren zurück

Deutschen Telekom hüllen sich zum Jahresauftakt in einem positiven Gewandt und versuchen die Bodenbildungsphase aus Ende 2021 dadurch abzuschließen. Einen seit Spätsommer bestehenden Abwärtstrend konnte das Papier bereits beenden. Nun greifen vermehrt Käufer wieder zu Wertpapiere derhüllen sich zum Jahresauftakt in einem positiven Gewandt und versuchen die Bodenbildungsphase aus Ende 2021 dadurch abzuschließen. Einen seit Spätsommer bestehenden Abwärtstrend konnte das Papier bereits beenden. Nun greifen vermehrt Käufer wieder zu

Übergeordnet tendiert die Aktie der Deutschen Telekom seit 2015 in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 12,55 und auf der Oberseite rund 18,00 Euro grob seitwärts. Der Anstieg im letzten Jahr an 18,91 Euro brachte allerdings nicht den erhofften Durchbruch und Beendigung der Seitwärtsbewegung hervor. Daher bleiben weiterhin nur kurzfristige Handelsansätze zu favorisieren, wie er sich derzeit durch den Kurssprung in dieser Woche an die Jahreshochs abzeichnet. Denn im Bereich von 15,50 Euro lässt sich nun eine volatile Bodenbildungsphase erkennen, die durchaus das Potenzial zu einer kurzfristigen Trendwende besitzt.

Mittelfristig im Seitwärtsmodus

Das ohnehin als defensiv geltende Wertpapier der Deutschen Telekom lässt sich hervorragend auf kurzfristiger Ebene handeln, ein nachhaltiger Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs von 16,61 Euro auf Wochenschlusskursbasis könnte im folgenden Kurspotenzial an rund 17,00 Euro und darüber an die Kursspitze aus Mitte November bei 17,19 Euro entfalten. Ein übergeordnetes Ziel lässt sich sogar im Bereich von 17,50 Euro für den Wert ableiten. Im Folgenden werden dazu einige Long-Instrumente vorgestellt. Ein Bruch des Supports von 15,43 Euro würde allerdings kurzfristig bärische Charakterzüge in der Aktie aufdecken. Abschläge auf 14,62 und darunter sogar glatt 14,00 Euro wären in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen.

Widerstände: 16,63; 16,78; 16,98; 17,19; 17,33; 17,62 Euro

Unterstützungen: 16,34; 16,20; 16,00; 15,80; 15,72; 15,43 Euro

Deutsche Telekom in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.01.2021 – 27.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005557508

Deutsche Telekom in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.01.2017 – 27.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005557508

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Deutsche Telekom für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom HR9RM7 2,41 14,38804 7,07 Open End Deutsche Telekom HR67UL 1,55 15,247604 11,11 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.01.2022; 17:15 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Deutsche Telekom für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom HB01M0 2,90 19,590622 5,78 Open End Deutsche Telekom HB0PNV 1,53 18,224675 10,97 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.01.2022; 17:17 Uhr

