DEUTSCHE TELEKOM - Kurssprung als Startsignal für Rally?

Die Aktie befindet sich seit einem Tief bei 12,73 EUR aus dem März 2018 in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte der Wert am 23. Oktober 2019 auf ein Hoch bei 16,25 EUR. Nach diesem Hoch kam es zu einem deutlichen Rücksetzer bis fast auf die Unterstützung bei 14,39 EUR. Der Wert lief in den letzten Wochen oberhalb dieser Marke seitwärts.

Im heutigen Handel bricht die Aktie aus dieser kleinen Seitwärtsbewegung nach oben aus. Sie klettert auch über den EMA 200 bei 14,99 und einem Horizontalwiderstand bei 15,00 EUR. Sie reißt zudem ein Aufwärtsgap zwischen 14,94 EUR und 15,39 EUR.

Sind jetzt die Bullen am Drücker?

Die Aktie der Deutschen Telekom könnte in den nächsten Tagen weiter ansteigen. Mögliche Ziele sind 15,80 und 16,25 EUR. Zuvor kann es allerdings zu einem teilweisen Gapclos kommen. Ein Rückfall unter 14,94 EUR, also unter das heutige Gap, würde das Chartbild aber wieder verschlechtern. In diesem Fall wäre die Unterstützung bei 14,39 EUR und damit die gesamte Rally seit März 2018 gefährdet.

