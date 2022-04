Deutsche Telekom lädt zur Hauptversammlung

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508) wird an diesem Donnerstag ihre Hauptversammlung in Bonn abhalten. Der Konzern will eine Dividende von 0,64 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 ausschütten. Für das Geschäftsjahr 2020 hatte die Deutsche Telekom eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie gezahlt. Damit wird die Dividende um 6,7 Prozent angehoben.

Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 17,55 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,65 Prozent. Beim Kapitalmarkttag 2021 im Mai 2021 hatte die Deutsche Telekom über die geplante Dividendenpolitik für die Jahre 2021 bis 2024 informiert. Dabei setzte der DAX-Konzern als Untergrenze für die Dividende weiterhin 60 Cent je Aktie. Richtschnur für die Dividende bleibt das bereinigte Ergebnis je Aktie. Dieser Wert soll bis 2024 auf mehr als 1,75 Euro steigen. Es soll eine Dividende in Höhe von 40 bis 60 Prozent des Ergebnisses je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Im Geschäftsjahr 2021 stieg der Gesamtumsatz des Konzerns um 7,7 Prozent auf 108,8 Mrd. Euro, wie am 24. Februar berichtet wurde. Das bereinigte EBITDA AL wuchs um 6,6 Prozent auf 37,3 Mrd. Euro. Der Free Cashflow AL erreichte 8,8 Mrd. Euro, ein Plus von 40,1 Prozent. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg um 2,6 Prozent auf 5,9 Mrd. Euro. Für das laufende Jahr erwartete der Konzern bei Vorlage der Jahreszahlen einen Free Cashflow AL von rund 10 Mrd. Euro und das bereinigte EBITDA AL soll 36,5 Mrd. Euro betragen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll nach 1,22 Euro im Jahr 2021 mindestens 1,25 Euro erreichen.

Der deutsche Staat ist größter Aktionär der Deutschen Telekom. Der Konzern beschäftigte zum Ende des letzten Jahres 216.528 Mitarbeiter:innen (Vorjahr: 226.291).

Redaktion MyDividends.de