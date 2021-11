DEUTSCHE TELEKOM - Nach Quartalszahlen mit Schwung nach Norden

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 17,058 € (XETRA)

Deutsche Telekom erzielt im dritten Quartal einen Umsatz von €26,88 Mrd (Prognose: €27,15 Mrd, VJ: €26,4 Mrd), ein bereinigtes EBITDA AL von €9,66 Mrd (Prognose: 9,35 Mrd, VJ: €9,69 Mrd), ein Nettoergebnis von €889 Mio (Prognose: €1,1 Mrd, VJ: €817 Mio) und einen Free Cash Flow AL vor Dividende und Spektrum von €2,94 Mrd (Prognose: €1,9 Mrd, VJ: €1,63 Mrd). Deutsche Telekom hebt Ausblick für 2021 an und erwartet nun ein EBITDA AL von mindestens €38 Mrd (zuvor: mindestens €37,2 Mrd) und einen Free Cashflow AL von rund €8,5 Mrd (zuvor: mind. €8 Mrd).Quelle: Guidants News

Wichtiger Kurswiderstand in Reichweite

Nach dem erwarteten Einbruch an den Support bei 15,72 EUR konnte die Aktie der Deutschen Telekom ihren Abwärtstrend dort Ende Oktober stoppen und direkt eine steile Rally starten. Sie führte aus dem Abwärtstrendkanal und an den Widerstand bei 17,22 EUR, den auch mein Kollege Rene Berteit in seiner jüngsten Analyse herausgearbeitet hatte.

Diese Kurshürde wird heute erreicht und ihr Bruch könnte neue Dynamik entfachen: Denn in diesem Fall wäre eine Ausdehnung der laufenden Kaufwelle bis 17,50 und 17,60 EUR zu erwarten, ehe dort eine leichte Korrektur einsetzen kann. Oberhalb dieses Korrekturhochs aus dem Oktober wäre dann sogar schon eine Kaufwelle bis 18,44 EUR möglich.

Sollte die nahe Widerstandsmarke aber nicht durchbrochen werden, könnte es nach einer Korrektur bis 16,85 EUR zu einem zweiten Angriff kommen. Unter 16.60 EUR müsste man sich dagegen auf die Wiederaufnahme des Abwärtstrends und Verluste bis 16,21 und 15,91 EUR gefasst machen.

Deutsche Telekom Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)