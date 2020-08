DEUTSCHE TELEKOM - Range dominiert weiterhin

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 14,955 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Telekom markierte am 23. Mai 2017 ein Hoch bei 18,14 EUR. Anschließend setzte eine Abwärtsbewegung auf 12,73 EUR ein. Nach einer größeren Erholung auf 16,75 EUR hatte auch diese Aktie unter dem Coroncrash zu leiden. Sie fiel innerhalb weniger Wochen auf ein Tief bei 10,41 EUR zurück.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Nach diesem Tief vom 16. März erholte sich der Wert deutlich und legte rund 50 % zu. Am 19. Juni markierte er ein Hoch bei 15,57 EUR. Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau seitwärts. Am 21. Juli und 13. August scheiterte sie an diesem. Die untere Begrenzung dieser Konsolidierung wird durch die Unterstützungszone zwischen 14,39 und 14,11 EUR gebildet.

Worauf sollte man achten?

Die Range zwischen dem Widerstand bei 15,57 EUR und der Unterstützungszone bei 14,39-14,11 EUR dominiert kurzfristig das Chartbild der Deutschen Telekom. Erst ein Ausbruch aus dieser Range würde zu einem neuen Trendimpuls führen. Gelingt dieser Ausbruch nach oben, dann wäre Platz für einen Anstieg an den Abwärtstrend seit Mai 2017 bei aktuell ca. 16,51 EUR. Im Falle eines Ausbruchs über diesen Trend könnte der Wert sogar in Richtung 18,25 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 14,11 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 12,92-12,73 EUR drohen.

Zusätzlich lesenswert:

NETFLIX - Kleiner Boden vor Vollendung

Deutsche Telekom AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)