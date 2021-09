DEUTSCHE TELEKOM - Softbank steigt ein

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 17,904 € (XETRA)

Die Deutsche Telekom erhöht ihre Beteiligung an der Tochter T-Mobile US. Zudem trennt sich der Konzern von seinem Geschäft in den Niederlanden. Dadurch steige die Beteiligung an der US-Tochter um 5,3 auf 48,4 Prozent, teilte die Telekom am Dienstag mit. Mittels einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage sollen rund 45 Mio. T-Mobile-US-Aktien vom japanischen Mischkonzern Softbank erworben werden. Im Gegenzug bekommt dieser etwa 225 Mio. neue Telekom-Aktien und wird damit zum zweitgrößten privaten Aktionär der Deutschen Telekom. Zudem will die Telekom rund 20 Mio. T-Mobile-US-Aktien kaufen, die durch einen Teil der Erlöse aus dem Verkauf von T-Mobile NL finanziert werden sollen.

Quelle: godmode-trader.de Newsflash

Die Aktie der Deutschen Telekom reagiert auf diese Meldung vorbörslich positiv und steigt auf L&S um 1,65 % an.

Die Aktie befindet sich seit über 19 Jahren in einer großen Seitwärtsbewegung. Der Wert kletterte Mitte August kurzzeitig über die obere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung, bildete dabei aber ein kleines Doppeltop aus. Dieses vollendet er mit dem Rückfall unter 18,45 EUR. Zuletzt gab der Aktienkurs wieder nach und fiel auf 17,65 EUR zurück. Gestern erholte sich die Aktie leicht.

Jetzt kaufen?

Die positive Reaktion auf die aktuelle Meldung ist vorerst wohl nur eine Erholung im Abwärtstrend. Solange die Aktie in dieser Erholung unter 18,45 EUR notiert, könnte es jederzeit zu einer zweiten Abwärtswelle in Richtung des Aufwärtstrends seit März 2021 bei aktuell 16,36 EUR kommen. Ein Ausbruch über 18,45 EUR würde das Chartbild etwas aufhellen. Aber erst ein Ausbruch über 18,92 EUR wäre ein klares, dann aber sehr langfristiges Kaufsignal. Dieser Ausbruch würde nämlich einen Ausbruch aus der großen Seitwärtsbewegung mit sich bringen. Daraus ließe sich ein langfristiges Ziel bei rund 45 EUR ableiten.

Fazit: Die Meldung reißt die Aktie noch nicht aus ihrem neuen kurzfristigen Abwärtstrend. Dieser kann noch einige Zeit anhalten.

Deutsche Telekom - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)