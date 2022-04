Deutsche Telekom: Stabilitätsanker mit Perspektive auf 5 % Dividendenrendite!

Werbung

Die Dividende der Deutschen Telekom wird traditionell am dritten Werktag nach der Hauptversammlung ausgeschüttet. Telekom-Aktionäre können sich folglich an diesem Dienstag über eine Rendite von derzeit 3,8 % auf ihr investiertes Kapital freuen. Nachdem die Dividendenzahlungen der Deutschen Telekom in den letzten 10 Jahren eher volatil geschwankt hatten, besteht für die kommenden Jahre die Perspektive auf eine konstant wachsende Ausschüttung. Nach eigenen Planungen wird der Konzern den Gewinn pro Aktie in Höhe von 1,20 € im Jahr 2020 auf über 1,75 € bis 2024 steigern. Wenn die Ausschüttungsquote beibehalten wird, kann die Dividende auf etwa 0,84 € erhöht werden, was einer Dividendenrendite von derzeit 5 % entspricht.

Die Aktie der Deutschen Telekom eignet sich als Anker der Stabilität in unsicheren Zeiten

Voller Stolz verwies der Telekom-Vorstandsvorsitzende Tim Höttges am Donnerstag auf der Hauptversammlung auf die stabile Geschäftsentwicklung. „Ein verantwortungsvolles Unternehmen. Ein erfolgreiches Unternehmen. Ein Stabilitätsanker. Gerade in unsicheren Zeiten“. Der Konzern hat steigende Energiepreise als potenziellen Risikofaktor schon früh erkannt und die Energiepreise frühzeitig abgesichert. In Deutschland sind dieses Jahr 85 % der Energiekosten abgesichert und nächstes Jahr immerhin noch 75 %. In Zeiten stark anziehender Energiepreise und Inflationsraten verspricht eine solche Preisbremse deutliche Kostenvorteile gegenüber der Konkurrenz. Das gute Management zeigt sich auch in den Zahlen. In den letzten 3 Jahren konnte die Deutsche Telekom in Europa beim EBITDA deutlich stärker wachsen als die Konkurrenz. Letztes Geschäftsjahr betrug das Wachstum ordentliche 4,8 % während das EBITDA der Peer Group mit Vertretern wie Orange, Vodafone oder Telefonica um -1,3 % rückläufig war.

T-Mobile US wird in den USA zum dominierenden Giganten

T-Mobile US konnte das Jahr 2021 mit einem Bestand an 108,7 Mio. Kunden beenden. Das entspricht einem Wachstum in Höhe von 6,7 %. Die Synergien aus dem Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint werden nun vermutlich höher ausfallen als erwartet. Ursprünglich erwartete das Telekom-Management Kostenvorteile von rund 6 Mrd. USD jährlich. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Kostenvorteile sogar 7,5 Mrd. USD betragen können.

Die Platzhirsche in den USA Verizon und AT&T haben derzeit keine klare Antwort auf die Marktanteilsgewinne von T-Mobile US. Die Telekom-Tochter konnte mittlerweile den zweiten Platz erobern und sich direkt in Schlagreichweite zu Verizon positionieren. Letztes Jahr entschieden sich 5,5 Mio. Amerikaner für einen Vertrag mit T-Mobile US. Ausschlaggebend hierfür ist das führende 5G-Netz in den USA. Über 210 Mio. Amerikaner können per 2,5 GHz-Band schnelles 5G nutzen. Zusammengenommen mit den niedrigen Frequenzbereichen erreicht T-Mobile US 94 % aller amerikanischen Bürger. Die Zeichen stehen also gut, dass die Wachstumsgeschichte fortgeschrieben werden kann.

Deutsche Telekom distanziert die europäische Konkurrenz

An der Börse ist die Telekom-Aktie mittlerweile so hoch bewertet wie Vodafone, Telefonica und Orange zusammen. Weltweit vertrauen fast 300 Mio. Menschen auf Produkte der Deutschen Telekom. Als Haupt-Wettbewerbsvorteil bezeichnet Vorstand Höttges die ausgezeichnete Netzqualität. Um diese beizubehalten, wurden im Jahr 2021 rund 18 Mrd. € in die Infrastruktur investiert. Die hohen Investitionen sollen sich in den kommenden Jahren auch für die Aktionäre auszahlen. Der Free Cash-Flow wird bis 2024 um durchschnittlich +über 30 % pro Jahr auf 18 Mrd. € jährlich anwachsen, wenn man den Planungen von Höttges Glauben schenken mag. Angesicht einer Börsenwertung von derzeit 84 Mrd. € ist das ein gewaltiger Kapitalzufluss im Vergleich zur Marktkapitalisierung, auf den sich die Aktionäre freuen können.

Fazit: Die Deutsche Telekom entwickelt sich operativ stärker als ihre direkten Konkurrenten. Gegen stark wachsende Energiepreise hat man sich bis im Jahr 2023 abgesichert. Die Dividendenrendite dürfte bis 2024 auf 5 % anwachsen. Die Aktie ist ein Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Deutsche Telekom AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Deutsche Telekom AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 28.04.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 8 % zum Kurs der Aktie der Deutschen Telekom notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 18,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Deutsche Telekom. an der maßgeblichen Börse am 28.04.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 18,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 28.04.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Deutschen Telekom am 28.04.2023 auf oder über 18,00 Euro liegen wird.

Stand: 12.04.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion