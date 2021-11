Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US hebt erneut Ausblick an

Berlin (Reuters) - Der US-Mobilfunker T-Mobile US hebt seine Erwartungen nach einem starken dritten Quartal zum dritten Mal in diesem Jahr an.

Im Gesamtjahr werde nun mit einem bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) zwischen 23,4 und 23,5 Milliarden Dollar gerechnet, wie die Deutsche-Telekom-Tochter am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Erst im Juli war die Prognose für 2021 auf 23,0 bis 23,3 Milliarden Dollar angehoben worden. "Wir übertreffen einfach weiterhin unsere eigenen Ziele für Wachstum, Gewinn und Synergien und wir haben nicht vor, langsamer zu werden", sagte Firmenchef Mike Sievert. Von Juli bis September gewann das Unternehmen, das weiterhin von der Übernahme des kleineren Konkurrenten Sprint und der hohen 5G-Nachfrage profitiert, 673.000 Vertragskunden. Nun will T-Mobile US 2021 die Vertragskundenbasis um 5,1 bis 5,3 Millionen ausbauen und hebt damit die untere Spanne der Erwartungen leicht an. Inzwischen kommt der Mobilfunker insgesamt auf bisher nie erreichte 106,9 Millionen Kunden. Das Unternehmen aus Bellevue im Bundesstaat Washington macht seit Jahren mit einer aggressiven Preispolitik, Investitionen und Marketing Jagd auf die beiden Wettbewerber AT&T und Verizon. Zu Gute kommt T-Mobile US nun auch die schneller als erwartete Zusammenführung des Geschäfts mit Sprint. Der Umsatz von T-Mobile US kletterte im dritten Quartal um zwei Prozent auf 19,6 Milliarden Dollar. Der Bonner Mutterkonzern gibt am 12. November Einblick in die Quartalszahlen.