Deutsche Telekom und Cellnex legen Funkturm-Geschäft in den Niederlanden zusammen

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Telekom und der spanische Funkmastenbetreiber Cellnex legen ihr Funkturmgeschäft in den Niederlanden zusammen.

Beide Firmen bündelten ihre jeweiligen Sparten in einer neuen Gesellschaft, die zusammen 4310 Standorte inklusive geplanter Neubauten umfassen solle, teilte die Deutsche Telekom am Donnerstag mit. Die Telekom bringe mehr als 3000 Standorte ein, Cellnex knapp tausend. Dafür erhalte der Bonner Konzern eine Barzahlung von 250 Millionen Euro sowie eine Beteiligung im Umfang von 400 Millionen Euro an der neuen Firma, die ein unabhängig gemanagter Infrastrukturfonds sei. Cellnex habe 200 Millionen Euro zur Fondsgesellschaft mit Namen Digital Infrastructure Vehicle (DIV) zugesagt. Dieser Fonds solle für weitere institutionelle Investoren geöffnet werden. Die Telekom plant nach dem Einstieg anderer Anleger einen Anteil von 25 Prozent an dem Fonds. Er soll in ganz Europa in Infrastrukturprojekte in den Bereichen Glasfaser, Mobilfunk-Standorten und Datenzentren investieren.