DEUTSCHE TELEKOM - Verkaufswelle kurz unterbrochen

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 16,502 € (XETRA)

Nach der Kehrtwende am Kurszielbereich um 18,70 EUR fiel die Aktie der Deutschen Telekom Anfang September unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie zurück und brach in der Folge auch unter das Zwischentief bei 17,22 EUR ein. Diese Verkaufssignale sorgten nach einer leichten Erholung für eine weitere Verkaufswelle, die die Abwärtsziele bei 16,74 und 16,21 EUR abarbeitete.

Anstieg über 16,65 EUR essentiell für eine Erholung

An dieser Unterstützungs- und Zielmarke dreht die Aktie aktuell nach Norden und könnte daher endlich eine tragfähige Erholung starten. Dafür müsste aber zunächst der Widerstandsbereich von 16,57 bis 16,65 EUR überwinden. In diesem Fall könnte der Wert schnell bis zum Hoch bei 16,94 EUR steigen und darüber in das Gap vom 06. Oktober eintauchen. Somit wäre die Aktie in der Lage, bis an die Hürde bei 17,22 EUR zu klettern, ehe die Bären dort aber den Abwärtstrend fortsetzen sollten.

Gelingt dagegen nicht einmal ein Ausbruch über 16,64 EUR, wäre dies ein Zeichen anhaltender Schwäche und damit schon der Vorbote für einen weiteren Test der Unterstützung bei 16,21 EUR. Wird diese unterschritten, sind weitere Abgaben bis 15,91 und 15,72 EUR zu erwarten. Letztlich müsste man sogar mit einem Rückfall auf das Januarhoch bei 15,45 EUR rechnen.

Deutsche Telekom Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)