DEUTSCHE TELEKOM - Wieder abwärts?

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 11,442 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Telekom notierte vor wenigen Wochen noch bei 16,75 EUR. Mit diesem Hoch endete eine Aufwärtsbewegung, die nach dem Test der Unterstützung bei 12,73 EUR im März 2018 eingesetzt hatte. Seit diesem Hoch fällt die Aktie wie ein Stein. Der Aufwärtstrend ab März 2018 gab Ende Februar/Anfang März 2020 einige Tage Halt. Aber nach dem Bruch dieses Trends am 06. März 2020 gewann die Abwärtsbewegung weiter an Dynamik. Die Unterstützung bei 12,73 EUR wurde mit einem Abwärtsgap durchbrochen. Am Montag notierte der Wert im Tief bereits bei 10,40 EUR. Gestern kam es zu einer Erholung. Im Hoch notierte die Aktie bei 11,67 EUR.

In normalen Börsenzeiten würde die Aktie der Deutschen Telekom für einen Anstieg von über 12 % einen mehrwöchigen Aufwärtstrend benötigen. In der aktuellen Phase dauert ein solcher Anstieg gerade mal einen Handelstag.

Wo liegen mögliche Abwärtsziele?

Die gestrige Erholung dürfte vollständig abverkauft werden. In den nächsten Tagen ist mit weiteren Verlusten in Richtung 10,06 EUR zu rechnen. Sollte diese Marke auch nicht halten, würde das Tief aus dem Juni 2012 bei 7,68 EUR in Sichtweite geraten. Dieses Tief stellt das Allzeittief dar.

Für eine kurzfristige Erholung in Richtung 12,73 EUR müsste die Aktie den gebrochenen Aufwärtstrend ab Juni 2012 bei aktuell 11,51 EUR per Tages- oder Wochenschlusskurs zurückerobern.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)