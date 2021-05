Deutsche Telekom will den Gewinn stärker steigern

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Telekom will Investoren mit einem stärkeren Gewinnwachstum ködern.

Das bereinigte Betriebsergebnis (EbitdaAL) solle in den kommenden Jahren um drei bis fünf Prozent zulegen, kündigte der Bonner Konzern am Donnerstag anlässlich seiner Kapitalmarkttage an. Zuletzt hatte die Telekom ein jährliches Plus von zwei bis vier Prozent in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr hatte die durch den Zusammenschluss mit dem kleineren Konkurrenten Sprint gestärkte US-Tochter T-Mobile US das Ergebnis stark angeschoben, das um fast 42 Prozent auf 35 Milliarden Euro gesprungen war.

Die Bonner wollen ihren Umsatz jährlich weiter zwischen ein bis zwei Prozent steigern. Angeschoben durch T-Mobile US kletterten die Erlöse 2020 um ein Viertel auf 101 Milliarden Euro und waren damit erstmals dreistellig.