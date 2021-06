Deutsche Urlauber kurbeln Spaniens Tourismus an

Madrid (Reuters) - Reisende aus Deutschland schieben den von der Corona-Krise arg gebeutelten Tourismus in Spanien an.

Die Zahl der ausländischen Urlauber stieg im April auf 630.657, nachdem sie im Lockdown vor Jahresfrist praktisch bei null lag, wie das nationale Statistikamt INE am Dienstag in Madrid mitteilte. Zum Vorkrisenniveau vom April 2019 ist dies allerdings immer noch ein Rückgang von 91 Prozent. Wegen strenger Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln in Großbritannien kamen die meisten Touristen aus Deutschland. Sie stellten im April 23 Prozent aller Spanien-Urlauber, zweitstärkste Gruppe waren Franzosen.

Ausländische Touristen gaben laut Statistikamt im April insgesamt 671 Millionen Euro aus und damit 90 Prozent weniger als im gleichen Monat 2019. In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres waren es insgesamt 1,9 Milliarden Euro - 83 Prozent weniger als im vorigen Jahr.