Deutsche US-Exporte steigen im April um 60 Prozent

Berlin (Reuters) - Die deutschen Exporte in die beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China sind im April dank der Erholung von der Corona-Krise kräftig gestiegen.

Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten wuchsen um 60,4 Prozent zum Vorjahresmonat auf 10,1 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. In die Volksrepublik wurden Waren im Wert von 8,4 Milliarden Euro exportiert, ein Plus von 16,3 Prozent. Auch das Geschäft mit Großbritannien zieht wieder an: Die Exporte dorthin legten um 58,6 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro zu. Ein Jahr zuvor hatte der Außenhandel noch unter der weltweiten Corona-Rezession gelitten.

Insgesamt wurden im April 35,6 Prozent mehr Waren in die Staaten außerhalb der Europäischen Union geliefert als ein Jahr zuvor. Das entspricht 50,8 Milliarden Euro. Gemessen am Vormonat März gab es kalender- und saisonbereinigt dagegen einen Rückgang um voraussichtlich 1,8 Prozent.

Dies sind die Ergebnisse des erstmals veröffentlichten monatlichen Frühindikators für den Außenhandel. Damit will das Statistische Bundesamt ab sofort erste Ergebnisse für Exporte in Nicht-EU-Staaten bereits 20 bis 25 Tage nach Monatsende und damit mehr als zwei Wochen früher als bisher vorlegen.