Deutsche Welle evakuiert Beschäftigte aus Afghanistan

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Welle hat mehrere Beschäftigte in Afghanistan auf dem Landweg nach Pakistan evakuieren können.

Neun Korrespondenten und die einzige Korrespondentin seien mitsamt ihren Familien ausgereist, teilte der Sender am Freitag mit. "Mein Dank gilt der Bundesregierung, dem Außenminister sowie der deutschen Botschaft in Pakistan und vielen Akteuren in der Politik, ohne die diese Ausreise nicht möglich gewesen wäre", erklärte DW-Intendant Peter Limbourg. Auch die Regierung Katars und die Behörden in Pakistans Hauptstadt Islamabad seien sehr hilfreich gewesen. Insgesamt konnten dem Sender zufolge 72 Menschen am Donnerstag Afghanistan verlassen. Allerdings warteten weitere Beschäftigte der Deutschen Welle auf ihre Ausreise. Sie seien "extrem gefährdet". Ein Familienangehöriger eines DW-Journalisten sei von den Taliban bereits erschossen worden.