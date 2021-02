Deutsche Werkzeugmaschinenbauer erwarten 2021 höhere Produktion

Düsseldorf (Reuters) - Nach dem Nachfrageeinbruch wegen der Coronakrise spüren die deutschen Werkzeugmaschinenbauer für 2021 Rückenwind.

"Nach zwei Jahren mit großer Zurückhaltung besteht Nachholbedarf", sagte der Vorsitzende des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Heinz-Jürgen Prokop, am Montag. Eine bessere Stimmung in der Wirtschaft erhöhe die Investitionsbereitschaft. Für 2021 erwarten die Hersteller ein Wachstum der Produktion um sechs Prozent auf 12,6 Milliarden Euro. Damit liegen sie über der Prognose des gesamten Maschinenbaus. Für diesen rechnet der Branchenverband (VDMA) mit einen Plus von vier Prozent. Als Ausrüster der Industrie nehmen die Werkzeugmaschinenbauer künftige Entwicklungen der Branche oft vorweg.