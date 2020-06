Deutsche Wirtschaft arbeitet sich aus Konjunkturtal heraus - "Zunehmende Lebenszeichen"

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft hat nach ihrem Corona-bedingten Absturz eine Rückkehr zum Wachstum vor Augen.

Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – stieg im Juni um 13,5 auf 45,8 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Dienstag zu seiner Umfrage unter Hunderten Unternehmen mitteilte. Das ist der höchste Stand seit vier Monaten. Ab 50 signalisiert das Barometer ein Wachstum. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen schwächeren Anstieg auf 44,2 Zähler erwartet. Das Barometer signalisiert ab 50 ein Wachstum.

Markit-Ökonom Phil Smith sprach von "zunehmenden Lebenszeichen der deutschen Wirtschaft". "Obwohl sich die Lockerung der Lockdown-Beschränkungen in einigen Teilen der Wirtschaft positiv ausgewirkt hat, befindet sich das Barometer nach wie vor im Schrumpfungsgebiet", sagte Smith. "Das zeigt, dass es sich wahrscheinlich um eine langwierige Erholung handelt." Die Nachfrage dürfte durch die von der Corona-Krise verursachten Störungen und Unsicherheiten weiterhin belastet werden."

Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im zu Ende gehenden zweiten Quartal so stark eingebrochen ist wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. In der zweiten Jahreshälfte wird wieder Wachstum erwartet.