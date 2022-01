Deutsche Wirtschaft beschleunigt digitalen Wandel, um trotz anhaltender Coronakrise wettbewerbsfähig zu bleiben

Laut ISG Provider Lens™-Studie forcieren Unternehmen die Zeitpläne ihrer Digitalisierungsprogramme, um die Produktivität ihrer Prozessorganisation zu steigern / im Fokus dabei: Fertigung, Lieferkettenmanagement und Kundenservice

Die wirtschaftlichen Veränderungen der Coronapandemie haben die Digitalisierungsprogramme der Unternehmen in Deutschland um Monate, zum Teil sogar um Jahre beschleunigt, so eine neue Studie, die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden, globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, veröffentlicht wurde.

Die Studie „2021 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners for Germany” zeigt, dass deutsche Unternehmen, die pandemiebedingt mit Veränderungen in ihren Lieferketten, Arbeitsabläufen, Fertigungsprozessen und Kundenservices konfrontiert sind, mit neuen Technologien und Organisationsansätzen reagieren. Digitale Geschäftsservices und -lösungen, die künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, Automatisierung und andere innovative Technologien nutzen, sind auf dem Vormarsch und werden häufig in hybriden Clouds und über softwaredefinierte Netzwerke eingesetzt, die sicheres Edge Computing ermöglichen.

„Unternehmen in Deutschland modernisieren ihre Ablauforganisation, um auch nach der Pandemie wettbewerbsfähig zu bleiben", sagt Anna Medkouri, Partnerin bei ISG EMEA in Deutschland. „Im Zuge dieser Entwicklungsarbeit bauen die Anwenderunternehmen ihre Partnerschaften mit IT-Dienstleistern weiter aus. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Bereichen Manufacturing, Engineering und Lieferkettenmanagement, in denen die deutsche Wirtschaft traditionell besonders stark ist.”

Digitale Dienstleistungen bieten eine Reihe von Vorteilen, die deutsche Unternehmen dazu veranlassen, diese gegenüber weniger stark digitalisierten Ansätzen zu präferieren, heißt es in dem Bericht. Zu diesen Vorteilen gehören eine höhere garantierte Service-Performance, vorausschauende Analysefähigkeiten, automatisierte Kundenansprache und Nachhaltigkeit.

Viele deutsche Engineering- und Fertigungsunternehmen treiben den digitalen Umbau ihrer Geschäftsprozesse voran, um ihre Services auf allen gewünschten Plattformen in ausreichend hoher Qualität bereitstellen zu können, so ISG. Automatisiert und vorausschauend arbeitende Provisionierungswerkzeuge sorgen für eine zuverlässige Servicebereitstellung über softwaredefinierte Netzwerke. Dabei kommen sowohl leitungsgebundene als auch drahtlose Infrastrukturen zum Einsatz. Im letztgenannten Bereich erhalten schmalbandige IoT-Netzwerke (Narrowband IOT, NB-IoT) derzeit besonders starken Zuspruch.

Funktionen wie Eigenüberwachung, Berichtswesen und Prognosefähigkeit werden zunehmend wichtiger, um Prozessabweichungen zu erkennen und zu lösen, oft mit maschinellem Lernen, so der Bericht. In deutschen Unternehmen zeigen die Bereiche Lieferkettenmanagement und Fertigung besonders großes Interesse daran, entsprechende Systeme zu implementieren und die gesammelten Daten über DevOps-Methoden mit allen relevanten Prozessbeteiligten zu teilen.

Im Einzelhandel und der Finanzbranche geht die digitale Transformation oftmals mit der Einführung virtueller Assistenten und Chatbots einher. Hinzu kommt die Nutzung hochautomatisierter verteilter Services in der Kundenkommunikation. Diese Dienste können durch dezentrale Agenten in gesicherten Umgebungen, wie etwa den Wohnungen der Mitarbeiter, erbracht werden.

Digitale Dienstleistungen helfen deutschen Unternehmen auch bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungsziele, was angesichts möglicher Steuererhöhungen und steigender regulatorischer Anforderungen zunehmend wichtiger wird. Im Kontext dieser Entwicklung steigt die Nachfrage nach passenden Beratungs-, Monitoring- und Dashboard-Services. Hinzu kommt die Unterstützung von größer angelegten Unternehmensinitiativen, mit denen der CO2-Fußabdruck minimiert werden soll, so etwa der Umbau der Energieversorgung oder die Rekonfiguration von Büroumgebungen.

Die Vergleichsstudie „2021 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners report for Germany” bewertet die Fähigkeiten von 44 Dienstleistern in diesen vier Marktsegmenten: Digital Business Consulting Services, Digital Customer Experience Services, Digital Supply Chain Transformation Services und Sustainability and Decarbonization Services.

Die Studie stuft Accenture, Arvato Systems, Atos, IBM und T-Systems in allen vier Segmenten als „Leader“ ein. Capgemini und Infosys erhalten diese Auszeichnung in jeweils drei Marktsegmenten sowie Cognizant, DXC Technology und Siemens in je zweien. Axians, CGI, Computacenter, HCL und Publicis Sapient zählen in jeweils einem Marktsegment zu den „Leadern“.

Darüber hinaus werden Tech Mahindra und TietoEVRY in jeweils einem Marktsegment als „Rising Star“ bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Eine angepasste Version des Reports ist bei T-Systems erhältlich.

Die Vergleichsstudie „2021 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners report for Germany” ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite verfügbar.

