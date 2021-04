Deutsche Wirtschaft besorgt über Vorgaben bei Datennutzung in China

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft dringt auf Entgegenkommen Chinas beim Umgang mit Daten, öffentlichen Ausschreibungen und Normierungen.

"Die chinesische Konjunktur war im letzten Jahr 2020 und auch in 2021 die Wachstumslokomotive für die Weltwirtschaft", sagte der Vorsitzende des Asien-Pazifik-Ausschusses (APA), Joe Kaeser, beim Wirtschaftsforum der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am Mittwoch. China habe die Folgen der Corona-Pandemie besser als alle anderen großen Wirtschaftsregionen bewältigt. Man hoffe nun auf positive Impulse durch das EU-China-Investitionsabkommen.

Es gebe drei Felder, in denen eine bessere Zusammenarbeit nötig sei, sagte Kaeser. Deutsche Unternehmen schauten mit Sorge auf die Vorgaben zur lokalen Datenspeicherung und die Einschränkungen im grenzüberschreitenden Datentransfer. Es gebe unterschiedliche Standards für Daten- und Cybersicherheit. Man brauche aber eine globale Konnektivität. So gut es sei, dass China eine größere Rolle bei der internationalen Normierung von Produkten spiele, so wichtig sei aber auch, dass internationale Normen dann auch in China selbst umgesetzt würden.

Kaeser kritisierte, dass Auftragsvergaben durch staatseigene Unternehmen nicht im "Gesetz für öffentliche Beschaffung" erfasst würden. China könnte mit einer Übernahme der Regeln der Welthandelsorganisation WTO für öffentliche Beschaffung einen "großen Beitrag dazu leisten, sich dem weltweiten Trend zur Abschottung zu entziehen". Der APA-Chef betonte mit Blick auf die bilateralen Konsultationen, wie wichtig der Dialog mit Peking sei: "Gerade angesichts der aktuellen geopolitischen und geoökonomischen Unsicherheiten ist es wichtig zu demonstrieren, dass wir Hürden und Unterschiede durch partnerschaftliche Kooperation überwinden und der Welt Beispiele für Multilateralismus, Offenheit und Win-Win-Partnerschaften geben."