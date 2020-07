Deutsche Wirtschaft fordert schnelle EU-Einigung auf Milliardenplan

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor dem EU-Gipfel fordert die deutsche Wirtschaft eine rasche Einigung auf den milliardenschweren Plan zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise. Das sei "zentrale Voraussetzung, um den wirtschaftlichen Erholungsprozess in der EU rechtzeitig in Schwung zu bringen", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Joachim Lang, am Donnerstag.

Der BDI erwartet für dieses Jahr einen Wirtschaftseinbruch um bis zu neun Prozent in der EU. Die offizielle Prognose liegt bei minus 8,3 Prozent. Das bedeutet die schlimmste Rezession in der Geschichte der EU. Die Staats- und Regierungschefs beraten bei dem Gipfeltreffen am Freitag und Samstag über ein Wiederaufbauprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro. Einzelheiten sind aber sehr umstritten.

Der BDI warnte vor Steuererhöhungen zur Rückzahlung der geplanten Schulden für das Programm und vor Einschnitten beim nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsplan, der gleichzeitig mit dem Milliardenplan verhandelt wird. "Vorsicht ist geboten, nun nicht am falschen Ende zu sparen", mahnte Lang.

So plädierte er dafür, das Forschungsprogramm Horizon Europe bis 2027 nicht wie geplant auf 80 Milliarden Euro zu begrenzen, sondern mit mindestens 120 Milliarden Euro auszustatten./vsr/DP/zb