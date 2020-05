Deutsche Wirtschaft schrumpft - Bundesamt veröffentlicht Detail-Daten

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschland ist im Zuge der Corona-Krise in eine Rezession gestürzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent.

Details zur Entwicklung in Europas größter Volkswirtschaft gibt die Behörde am Montag (08.00 Uhr) bekannt. Im März hatte sich die Pandemie in Europa ausgebreitet. Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Grenzen und Geschäfte brachten das Wirtschaftsleben in großen Teilen zum Erliegen.

Der Einbruch zum Jahresanfang war nach den vorläufigen Daten des Bundesamtes der stärkste Rückgang im Quartalsvergleich seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und der zweitstärkste seit der deutschen Wiedervereinigung. Bereits im Schlussquartal 2019 war die Wirtschaftsleistung nach jüngster Berechnung der Statistiker gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent zurückgegangen. Sinkt die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge, sprechen Ökonomen von einer "technischen Rezession"./mar/DP/he