Deutsche Wirtschaft stagniert - Sorgen wegen Coronavirus

Berlin (Reuters) - Sinkende Exporte und Investitionen haben die deutsche Wirtschaft Ende 2019 ausgebremst.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte von Oktober bis Dezember, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag bestätigte. Grund waren etwa die Unsicherheit über den Brexit und die internationalen Handelskonflikte. Ökonomen sagen Europas größter Volkswirtschaft schwierige Zeiten voraus. Denn mit der Ausbreitung des Coronavirus beim wichtigsten Handelspartner China und jüngst auch in Italien ist ein neues Konjunkturrisiko aufgetaucht. So trübten sich einer Ifo-Umfrage zufolge die Erwartungen der deutschen Exporteure ein. "Die Entwicklungen rund um das Coronavirus lassen kurzfristig kaum auf Besserung hoffen", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

So ist es nicht gut um die Autobranche bestellt: Sie befürchtet einen verstärkten Rückgang ihrer Exporte in den kommenden Monaten. "Auch in der Chemischen Industrie ist die Skepsis zurück, nach einem zuletzt leicht optimistischen Ausblick", sagte Fuest. "Im Maschinenbau gehen die Unternehmen ebenfalls tendenziell von einem leicht rückläufigen Auslandsgeschäft aus." Lichtblicke lieferten hingegen die Hersteller von Nahrungs- und Genussmitteln sowie die Getränkehersteller: Sie erwarten deutliche Zuwächse bei ihren Ausfuhren in den kommenden Monaten.

EXPORTE BREMSEN KONJUNKTUR - WENIG IMPULSE VOM KONSUM

Der maue Außenhandel dämpfte bereits Ende 2019 die gesamte Konjunktur in Deutschland. Denn die Exporte von Waren und Dienstleistungen schrumpften um 0,2 Prozent, während die Importe um 1,3 Prozent zulegten. Schwache Weltkonjunktur, der Zollstreit zwischen den USA und China sowie das Brexit-Hickhack belastete die Nachfrage nach Produkten "Made in Germany" im vorigen Jahr. Im Sommer-Quartal war die gesamte Wirtschaft noch um 0,2 gewachsen. Im Schlussvierteljahr 2019 gab es aber wenig Impulse. Der private Konsum stagnierte, und die öffentliche Hand gab nur 0,3 Prozent mehr aus als im Vorquartal. Die Investitionen in Maschinen und Anlagen sanken sogar um zwei Prozent.

Ökonomen befürchten, dass die Folgen des Coronavirus die Wirtschaft spürbar belasten. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer geht davon aus, dass Produktionsausfälle und Lieferprobleme etwa in China die Rezession der deutschen Industrie um ein paar Monate verlängern könnten. Andrew Kenningham vom Analysehaus Capital Economics erwartet im ersten Halbjahr eine Stagnation in Deutschland und für 2020 nur 0,2 Prozent Wachstum.

Im vergangenen Jahr wuchs die Wirtschaft wegen Handelskonflikten und schwacher Weltwirtschaft mit 0,6 Prozent so langsam wie seit 2013 nicht mehr. Dennoch erzielte der Staat 2019 das achte Jahr in Folge einen Überschuss. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung nahmen zusammen 49,8 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben, wie das Statistische Bundesamt mitteilte und damit eine frühere Schätzung bestätigte. Allerdings war es weniger als zuletzt: 2018 hatte es noch einen Rekordüberschuss von gut 62 Milliarden Euro gegeben. Die Summe entspricht diesmal 1,4 Prozent des BIP, 2018 waren es 1,9 Prozent.