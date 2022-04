Deutsche Wirtschaft wächst Anfang 2022 überraschend 0,2 Prozent

- von Klaus Lauer und Reinhard Becker

Berlin (Reuters) - Trotz der Corona-Krise ist die deutsche Wirtschaft zum Jahresstart 2022 etwas stärker gewachsen als erwartet.

Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen Januar und März um 0,2 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten nur mit 0,1 Prozent Wachstum gerechnet. Vor allem höhere Investitionen sorgten für Schwung, während der Außenhandel bremste, erklärten die Statistiker. "Seit Ende Februar beeinflussen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine die konjunkturelle Entwicklung zunehmend."

Die Wirtschaft verhinderte damit das Abrutschen in eine Rezession. Denn Ende 2021 war das BIP noch um 0,3 Prozent gefallen. Die deutsche Wirtschaft konnte im ersten Quartal von der Lockerung der Corona-Beschränkungen und einem leichten Plus bei der Industrieproduktion profitieren, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Das zeigt, was im Sommerhalbjahr ohne den Angriffskrieg von Russlands Präsident Wladimir Putin möglich gewesen wäre." KfW-Chefökonomin Fritzi Köhler-Geib betonte: "Seit Kriegsbeginn schwebt das Damokles-Schwert ausbleibender Gaslieferungen aus Russland über allem." Dies sorge erneut für Engpässe bei den Lieferketten. "Schwerwiegend sind außerdem die wohl immer wiederkehrenden Lockdowns in China, Deutschlands wichtigstem Handelspartner."

Für das laufende Jahr rechnen die meisten Experten zwar mit einem Wirtschaftswachstum. Aber die Unsicherheit wegen der Folgen durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen des Westens gegen Russlands ist enorm groß. Die hohe Inflation wegen steigender Preise für Energie und Rohstoffe belastet Firmen und Verbraucher. Die Bundesregierung rechnet für 2022 nur noch mit 2,2 Prozent Wachstum. Sollten Gaslieferungen aus Russland aber plötzlich abreißen, sei eine Rezession nicht mehr zu vermeiden, warnte Wirtschaftsminister Robert Habeck vor kurzem.

Mit Abebben der Corona-Beschränkungen hatten Fachleute fest darauf gesetzt, dass die Verbraucher ihre Konsumausgaben deutlich erhöhen und so die Konjunktur ankurbeln. Dieser Wachstumsmotor droht nun aufgrund der hohen Inflation auszufallen. Denn die Teuerung kletterte im April auf 7,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 1981. Das bremst bereits die Kauflaune in Deutschland. So sackte das GfK-Barometer für das Konsumklima auf den tiefsten Stand seit Beginn der Umfrage Anfang der 1990er Jahre.