Deutsche Wirtschaft wächst im Sommer um 1,8 Prozent

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal 2021 deutlich gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte. Experten hatten im Schnitt 2,2 Prozent Wachstum erwartet./mar/DP/stk