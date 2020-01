Deutsche Wirtschaft warnt vor voreiligen Handels-Hoffnungen

Berlin (Reuters) - Die deutsche Exportwirtschaft sieht in dem ersten Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China noch keine Zeichen für Entwarnung.

Angesichts der zahlreichen Handelskonflikte führe die Einigung zwar zu einer Entspannung, von der auch deutsche Unternehmen profitieren würden, sagte der Chef des Außenhandelsverbands BGA, Holger Bingmann, am Mittwoch. Es bleibe jedoch fraglich, ob es nun einen Kurswechsel in der China-Politik von US-Präsident Donald Trump gebe. "Vielmehr ist zu befürchten, dass es sich nur um ein zeitweiliges Einlenken vor dem Hintergrund der anstehenden Präsidentschaftswahl in den USA handelt, das Ringen der beiden Länder um die wirtschaftspolitische Vormachtstellung uns aber noch über Jahre hinweg begleiten wird."

Nach monatelangen und sehr zähen Verhandlungen wollen die USA und China im Tagesverlauf in Washington ein erstes Teilabkommen unterzeichnen. Trump plant dazu eine Zeremonie im Weißen Haus zusammen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He, der die Vereinbarung mitausgehandelt hat. Insidern zufolge soll sich die Volksrepublik verpflichten, für viele zusätzliche Milliarden Dollar Industriegüter, Energie, Dienstleistungen und Agrarerzeugnisse aus den USA zu kaufen. Eine Reduzierung von US-Zöllen ist laut Finanzminister Steven Mnuchin noch nicht vorgesehen.