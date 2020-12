DEUTSCHE WOHNEN - Angeschlagen, aber nicht KO!

Deutsche Wohnen SE - WKN: A0HN5C - ISIN: DE000A0HN5C6 - Kurs: 42,270 € (XETRA)

Der Aufwärtstrend in der Deutschen-Wohnen-Aktie ist in den vergangenen Wochen ins Schlingern gekommen. Anfang September erreichte dieser ein Hoch bei 46,57 EUR und ging von diesem aus in eine kurzfristige Korrektur über. Gut zwei Monate später starteten die Bullen einen neuen Rallyversuch, der jedoch erneut bei 46,57 EUR scheiterte. Im Anschluss daran konnte auch der Unterstützungsbereich um 41,82 EUR die Bären nicht mehr ausbremsen. Wenn auch gemächlich, fiel der Aktienkurs Ende November auf sein bisheriges Zwischentief bei 39,77 EUR zurück. Dabei gab es zwischenzeitlich weitere Versuche, die laufende Korrektur zu beenden.

Einen solchen Versuch sehen wir auch aktuell. Mit einem Plus von ca. einem Prozent ist die Aktie derzeit unter den größten Gewinnern im Dax zu finden. Diese relative Stärke reicht aber noch nicht aus, um im Tageschart für ein prozyklisch bullisches Signal zu sorgen. Dafür müsste der Bereich bei 42,50-43,06 EUR nachhaltig überwunden werden. Dann wäre man zurück in dem alten Konsolidierungsbereich und könnte sich erneut der zentralen Widerstandszone bei 46,57 EUR zuwenden.

Die Bemühungen in diese Richtungen sind im Chartbild gut zu erkennen, wobei auch der Unterstützungsbereich bis hin zu 38,87 EUR helfen dürfte. Spannend dürfte es werden, wenn die Bullen ihre Chancen nicht nutzen können und auch der angesprochene Support gebrochen wird. Bis zu diesem Ereignis wäre die Aktie aber trotz der kurzfristigen Schwäche zumindest mittelfristig noch im bullischen Umfeld unterwegs.

Deutsche Wohnen SE Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)