Deutsche Wohnen bekräftigt Empfehlung zur Annahme der Vonovia-Offerte

Düsseldorf (Reuters) - Vorstand und Aufsichtsrat des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen haben ihre Unterstützung des Übernahmeangebots durch den Konkurrenten Vonovia bekräftigt und die Aktionäre aufgefordert, dieses anzunehmen.

Das Angebot sei fair und angemessen, unterstrichen sie in einer am Donnerstag vorgelegten gemeinsamen Stellungnahme. Der Zusammenschluss biete strategischen Nutzen und schaffe Mehrwert für alle Beteiligten. Die Schaffung des größten Immobilienkonzerns Europas biete zudem die Möglichkeit, Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt konsequenter zu begegnen. Gemeinsam verfügten Vonovia und Deutsche Wohnen über mehr als 550.000 Wohnungen mit einem Immobilienwert in Höhe von knapp 90 Milliarden Euro.

Vonovia bietet den Aktionären seines Berliner Konkurrenten 52 Euro je Aktie. Die Offerte läuft noch bis zum 21. Juli. Das Bundeskartellamt hatte den Plänen bereits zugestimmt.