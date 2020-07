DEUTSCHE WOHNEN - Eingemauert

Deutsche Wohnen SE - WKN: A0HN5C - ISIN: DE000A0HN5C6 - Kurs: 40,440 € (XETRA)

Die Deutsche-Wohnen-Aktie zählt in 2020 zu den großen Gewinnern der Coronavirus-Krise. Nach dem Crash im März wurden die Verluste schnell wieder eingeholt, der Wert kletterte sogar direkt auf neue Jahreshochs hinaus und gehört damit zu den großen Outperformern am deutschen Aktienmarkt. Knapp unterhalb der Allzeithochs aus 2018 und 2019 bei 44,04 - 44,83 EUR startete dann Anfang Juni eine Zwischenkorrektur, welche das Papier zurück an die letzten Zwischenhochs brachte. Oberhalb von 34 EUR pendelt sich die Aktie nun seitwärts ein.

Ausbruch abwarten

Die Handelsspanne zwischen 38,90 und 41,30 EUR kippt kurzfristig den Ton an. Ein Ausbruch daraus würde neue Handelssignale liefern. Klettert die Aktie nachhaltig über 41,30 EUR, entstehen Kaufsignale mit Zielen an den Allzeithochs aus 2018 und 2019 bei 44,04 - 44,83 EUR. Oberhalb davon entstehen mittel- bis langfristige Kaufsignale mit ersten Zielen bei rund 60 und 80 EUR.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt testen!

Kommt es hingegen zu einem Rückfall unter 38,90 EUR per Tagesschlusskurs, wäre die Aktie anfällig für eine Abwärtskorrektur. Bei 37,20 - 37,40und 35,50 - 35,80 EUR liegen dann die nächsten Auffangzonen.

Auch interessant:

NORDEX - Diese Unterstützung muss halten!

Deutsche Wohnen

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)