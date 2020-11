Obwohl seine Tage im Weißen Haus gezählt sein dürften, erhöht Donald Trump weiter den Druck auf China. Der scheidende US-Präsident hat amerikanischen Unternehmen Geschäfte mit chinesischen Unternehmen verboten, die von seiner Regierung mit dem Militär des Landes in Verbindung gebracht werden. Damit solle verhindert werden, dass China amerikanisches Kapital nutzen könne, um seine Armee und seinen Geheimdienst zu modernisieren, erklärte Trump in seiner am Donnerstag veröffentlichten Anordnung. Konkrete Namen von Unternehmen wurden zunächst nicht genannt.

Trumps Regierung war bereits gegen chinesische Unternehmen vorgegangen, die als Gefährdung für die Sicherheit der USA eingestuft wurden. Besonders hart war das Vorgehen gegen den Netzwerkausrüster und Smartphone-Anbieter Huawei. Trumps Regierung warnte vor der Gefahr, dass Huawei seine Position in den Mobilfunk-Netzen für Spionage und Sabotage im Auftrag Pekings nutzen könne – das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück. Durch die Sanktionen sank auch der Absatz der Huawei-Smartphones im Westen, weil sie ohne vorinstallierte Google-Dienste verkauft werden müssen.

Dax ringt mit der 13.000

Werbung Knock-Outs zur Deutsche Wohnen Aktie Kurserwartung Deutsche Wohnen-Aktie wird steigen Deutsche Wohnen-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Die Anleger scheuen vor dem Wochenende zunehmend das Risiko. Nach ersten deutlicheren Gewinnmitnahmen am Vortag ging es am deutschen Aktienmarkt an diesem Freitag noch etwas weiter abwärts. Inzwischen ist die 13.000 Punkte-Marke im Dax wieder gefährdet. Die große Euphorie über die deutlichen Fortschritte bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff ist ein wenig verflogen angesichts weltweit steigender Corona-Infektionszahlen. Auch hierzulande wurde ein neuer Höchststand an Neuinfektionen gemeldet. Zudem dürfte es selbst nach einer raschen Zulassung des Impfstoffs noch lange dauern, bis ausreichend Menschen geimpft sind.

Kurz nach dem Handelsauftakt verlor der Leitindex 0,20 Prozent auf 13.027,32 Punkte, womit sich das Wochenplus vor allem dank des starken Montagsgewinns immer noch auf mehr als vier Prozent beläuft. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus und legte um 0,13 Prozent auf 28.370,73 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,11 Prozent auf 3.424,41 Punkte nach.

Deutsche Wohnen: Es läuft nicht ganz rund

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat in den ersten neun Monaten von steigenden Mieten profitiert. Die Vertragsmieten legten im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 634,5 Millionen Euro zu, wie das Dax-Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Die Mieten stiegen im Schnitt um 1,6 Prozent auf 6,93 Euro je Quadratmeter. Der operative Gewinn (Funds from Operations 1, kurz FFO1) ging aber um 1,2 Prozent auf 422,4 Millionen Euro zurück. Grund waren etwa höhere Zinsaufwendungen.

Im laufenden Jahr erwartet der Konkurrent von Vonovia, LEG Immobilien und TAG Immobilien aufgrund des erst kürzlich in Kraft getretenen Mietendeckels in Berlin weiterhin einen operativen Gewinn etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

ThyssenKrupp: Wasserstoff der neue Hoffnungsträger

Auf der Suche nach einer guten Story für Investoren hat Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz Insidern zufolge das milliardenschwere Zukunftsgeschäft mit Wasserstoff im Visier.

Merz prüfe, wie dies eine größere Bedeutung bekommen könnte, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Eine Schlüsselrolle spiele dabei die Anlagenbau-Tochter Uhde. Diese sei bereits jetzt in der Lage, Elektrolyse-Anlagen zu bauen, die grünen Wasserstoff produzieren. Wenn das Wasserstoff-Geschäft in Schwung komme, könne Uhde zu einem bedeutenden Gewinnbringer werden. Thyssenkrupp lehnte eine Stellungnahme dazu ab.

Die Tochter Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers (TKUCE) gehört zu 66 Prozent Thyssen, den Rest hält der italienische De-Nora-Konzern. Thyssenkrupp hatte Uhde zuletzt in die Sparte Multi Tracks geschoben. Dort bündelt der Konzern zur Disposition gestellte Geschäfte mit insgesamt 20.000 Mitarbeitern, für die er keine nachhaltigen Zukunftsperspektiven in der Gruppe sieht und die in Partnerschaften eingebracht, verkauft oder geschlossen werden könnten.

Bei den Analysten der Deutschen Bank hatte dieser Schritt Verwunderung ausgelöst. Uhde sei immerhin Weltmarktführer bei der Chlor-Alkali-Elektrolyse. Angesichts der in den kommenden Jahrzehnten erwarteten hohen Investitionen in die Wasserstofftechnik könne dieses Asset einen erheblichen strategischen Wert entwickeln, schrieben sie im August. Der Wert könne bei einem Verkauf oder einem Börsengang die Marke von einer Milliarde Euro übersteigen. Konkurrenten Uhdes sind Asahi Kasei aus Japan, Bluestar Beijing Chemical Machinery aus China und der britische Chemiekonzern Ineos.

Nordex: Vorläufige Zahlen bestätigt

Der Windkraftanlagenbauer bestätigt seine am 9. November 2020 veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Das Unternehmen steigerte den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum über 63 Prozent auf 3,167 Milliarden Euro. (9M/2019: 1,943 Milliarden Euro). Zu diesem Umsatzanstieg trugen vor allem eine deutlich erhöhte Anzahl an Installationen und Produktion im Segment Projekte bei. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 70,8 Millionen Euro (9M/2019: 60,2 Millionen Euro), dies entspricht einer EBITDA-Marge von 2,2 Prozent (9M/2019: 3,1 Prozent). Positiv wirkte sich der Verkauf des europäischen Projektentwicklungsgeschäfts mit einem Bruttoerlös von rund 400 Mio. Euro aus, während sich Covid-19 und bedeutende Einmaleffekte dämpfend auswirkten.

Im Zuge der vorläufigen Zahlen präsentierte das Unternehmen auch seine neue Prognose für 2020. Demnach erwartet die Nordex Group einen Konzernumsatz von rund 4,4 Mrd. Euro bei einer EBITDA-Marge von 2 Prozent. Die Investitionen belaufen sich voraussichtlich auf rund 170 Millionen Euro und die auf den Konzernumsatz bezogene Working-Capital-Quote wird zum Jahresende unter minus 4 Prozent erwartet.

Operative Entwicklung

In den ersten neun Monaten 2020 erzielte die Nordex Group einen Auftragseingang im Segment Projekte (ohne Service) von 3.759 MW (9M/2019 auf 4.742 MW); dies entspricht einem Wert von 2,641 Milliarden Euro (9M/2019: 3,313 Milliarden Euro). Davon entfielen 64 Prozent auf Europa, 20 Prozent auf Lateinamerika und 16 Prozent auf Nordamerika. Per Ende September 2020 verfügte die Nordex Group über einen Auftragsbestand von 7,9 Milliarden Euro (9M/2019: 8,1 Milliarden Euro), der sich mit 5,1 Milliarden Euro (9M/2019: 5,6 Milliarden Euro) auf das Segment Projekte und 2,8 Euro (9M/2019: 2,5 Milliarden Euro) auf das Segment Service aufteilt.

Kurz & knapp:

Salzgitter: Der Stahlkonzern hat auch im dritten Quartal rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich lag der Verlust bei 98,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Salzgitter mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Fehlbetrag zwar mit 126,2 Millionen Euro höher gelegen, jedoch hatte Salzgitter damals hohe Rückstellungen für eine Kartellstrafe gebildet. Die wirtschaftlichen Verwerfungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie belasteten die Entwicklung weiter erheblich, so ging die Rohstahlerzeugung spürbar zurück. Salzgitter zeigte sich jedoch zuversichtlich, im zweiten und dritten Quartal die Talsohle durchschritten zu haben. Die Auftragseingänge hätten sich seit dem Frühsommer sukzessive belebt. Maßnahmen zur Ergebnis- und Liquiditätssicherung hätten dafür gesorgt, dass sich die Resultate im Flachstahl, Handel und Technologie im dritten Quartal zum Teil „spürbar“ verbessert hätten. Dennoch sanken die Umsätze in den Monaten Juli bis September um knapp 478 Millionen auf rund 1,6 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten musste Salzgitter einen Erlösrückgang um knapp 1,4 Milliarden auf rund 5,3 Milliarden Euro hinnehmen. Der Konzernverlust summierte sich auf 243 Millionen Euro. Das lag deutlich höher als der Fehlbetrag von knapp 30 Millionen Euro, den der Konzern im Vorjahr verzeichnet hatte.

Stabilus: Nach einem schwierigen und von der Corona-Krise geprägten Geschäftsjahr 2019/2020 blickt der Automobil- und Industriezulieferer wieder optimistischer nach vorne. Demnach soll der Umsatz im seit Anfang Oktober laufenden neuen Geschäftsjahr 2020/2021 zwischen 850 und 900 Millionen Euro liegen und damit im Vergleich zum Vorjahr wieder klar zulegen, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Freitag bei der Vorlage ausführlicher Zahlen mitteilte. Wie bereits bekannt, waren die Erlöse im zurückliegenden Geschäftsjahr (bis Ende September) um rund 14 Prozent auf 822 Millionen Euro zurückgegangen. Die Marge des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) erwartet Stabilus zwischen 12 und 13 Prozent und damit ebenfalls über dem Vorjahreswert, als 11,8 Prozent erreicht wurden.

Tele Columbus: Weitgehend unbeeinträchtigt von der Corona-Pandemie hat der Kabelnetzbetreiber seine Geschäfte stabil halten können. Beim bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) machte er im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr 1 Prozent gut und verdiente 57,6 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Darin sind aber die einmaligen Kosten für eine strategische Überprüfung nicht mit einberechnet. Das bereinigte Ebitda lag unter den Erwartungen von Analysten. Weiterhin müssen Umsätze aus den Bereichen Geschäftskunden sowie Internet und Telefonie die Erlösrückgänge aus dem TV-Segment wettmachen. Bereits im zweiten Quartal konnten diese den Umsatzschwund nahezu ausgleichen. Insgesamt stiegen die Konzernumsätze um 1 Prozent auf 117,2 Millionen Euro – mit so viel hatten Experten auch gerechnet. Vor dem Hintergrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage reduzierte Tele Columbus seine Investitionen zwischen Juli und September drastisch um 18,8 Prozent auf 33,7 Millionen Euro. Der Vorstand wolle einen vorsichtigen Investitionsansatz verfolgen, hieß es. Unterdessen sieht sich das Unternehmen weiter auf Kurs, um die Jahresprognose zu erfüllen. Für 2020 rechnet Tele Columbus daher weiterhin mit einem Umsatz zwischen 465 und 475 Millionen Euro sowie einem berichteten Ebitda zwischen 225 und 230 Millionen Euro.

Redaktion onvista / dpa-AFX / Reuters

Foto: Lukassek/shutterstock.com