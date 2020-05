Deutsche Wohnen Long: 45 Prozent Chance!

Wohnimmobilien sind bei den Investoren noch immer hoch im Kurs. Eine einfache Methode für kleinere Geldbörsen in das Betongold zu investieren, bietet ein Engagement in Immobilien-Aktien wie jene der Gesellschaft Deutsche Wohnen. Die Aktie ist jedoch seit dem Corona-Tief schon sehr gut gelaufen und weist ein erwartetes 2020er KGV von 23,44 aus. Dennoch hat der Wert noch Fantasie, nachdem die Gesellschaft im Übernahmefokus von Vonovia steht und zusätzlich als Kandidat für den Aufstieg in den Dax gehandelt wird. So müssen beispielsweise Indexfonds im Falle einer Aufnahme dieser Immo-Aktie in den Dax den Wert nachkaufen. Auch Vonovias organisches Wachstum in Deutschland ist ausgereizt, wodurch der Immo-Riese hauptsächlich durch Zukäufe wachsen kann. Der Immobilienbestand von Deutsche Wohnen liegt zu 70% in Berlin wo der Mietendeckel und weitere Diskussionen über die Rekommunalisierung von Wohnungsbeständen den Kurs zurückhalten.

Zum Chart

In den letzten Handelstagen konnte der Aktienkurs jenen wichtigen Widerstand bei 39,00 Euro überwinden, der in der Vergangenheit mehrmals als Unterstützungsbereich in Erscheinung getreten ist. Vom 39,00 Euro Level aus kann der Weg zu den Marken 44,00 Euro und 44, 55 Euro in Angriff genommen werden. Das Analysehaus RBC sieht den fairen Wert bei 44,00 Euro, was mit einem Potential von 10 % gleichzusetzen ist. Bevor das All Time High erreicht wird, ist das Ausbilden einer Seitwärtsrange zwischen 39,00 und 43,00 Euro auch wahrscheinlich. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die phänomenale Rally aus dem Corona-Tief Mitte März bis zum All Time High fortsetzt. In diesem Szenario konnte die Distanz, ausgehend vom Tief bei 28,00 Euro, bis zum gestrigen Schlusskurs bei 40,16 Euro ohne große Rücksetzer zurückgelegt werden. Trotz der Stabilität der Einnahmen und einem Beta bei 0,48 in Bezug zum Eurostoxx 600 verlor der Wert im Corona Sell Off erstaunliche 30 %. Anzumerken ist, dass das Corona-Tief nur unwesentlich unter einem partiellen Tief im August 2019 liegt. In diesem Augusttief manifestierte sich die Unsicherheit im Bezug auf die realwirtschaftliche Ausprägung der investorenfeindlichen Überlegungen hinsichtlich der Einführung eines Mietendeckels bis hin zur Maßnahme der Enteignung großer Immobilieninvestoren.

Deutsche Wohnen (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 40,58 // 44,54 Euro Unterstützungen: 39,00 // 37,69 Euro

Fazit Das Deutsche Wohnen Papier ist in den letzten Wochen gut gelaufen und weist ein KGV jenseits der 20 aus. Aber der Wert hat noch 2 Pfeile im Köcher. Einer wäre die Aufnahme in den Dax und der zweite wer eine Übernahme durch Vonovia. . Mit einem Open End Turbo Call Optionsschein auf Deutsche Wohnen (WKN UD5G0A) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Deutsche Wohnen in den nächsten 2-4 Monaten erwarten, überproportional durch einem Hebel von 4,04 profitieren und das Ziel bei 44,54 Euro ins Auge fassen (1,39 Euro beim Turbo-Call). Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt dabei 23,74 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. . Dieser könnte beim Basiswert bei 37,00 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Call Optionsschein ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,64 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,35 zu 1.

Open End Turbo Call Optionsschein auf Deutsche Wohnen Strategie für steigende Kurse WKN: UD5G0A Typ: - akt. Kurs: 0,98- 1,00 Euro Emittent: UBS Basispreis: 30,63 Euro Basiswert: Deutsche Wohnen KO-Schwelle: 30,63 Euro akt. Kurs Basiswert: 40,16 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,39 Euro Hebel: 4,04 Kurschance: + 45 Prozent Quelle: UBS

