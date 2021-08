Deutsche Wohnen sieht bessere Chancen Vonovias für erfolgreiche Übernahme

Düsseldorf (Reuters) - Die Chancen Vonovias für eine Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen sind dem Chef des Berliner Immobilienkonzerns, Michael Zahn, zufolge mit dem neuen Anlauf gestiegen.

"Wir sind zuversichtlich, dass die Chancen eines erfolgreichen Angebots jetzt höher sind", sagte er am Freitag in einer Telefonkonferenz. Vonovia werde die Deutsche Wohnen stärker in die Gespräche mit den Investoren über das neue Angebot einbinden. Deutsche Wohnen und Vonovia wollten sich gemeinsam dafür einsetzen, dass die Transaktion erfolgreich abgeschlossen werden könne. Beide Konzerne könnten die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam besser angehen.

Vonovia will den Berliner Konkurrenten im dritten Anlauf schlucken und die neue öffentliche Offerte dafür noch im August vorlegen. Die Bochumer bieten nun 53 Euro je Aktie - insgesamt mehr als 19 Milliarden Euro - für den kleineren Rivalen.