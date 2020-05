Deutsche zahlen für Strom mit am meisten in Europa

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Strom für Haushalte ist in Deutschland so teuer wie fast nirgends in der Europäischen Union. Die Bundesrepublik lag Ende 2019 in der europäischen Statistik mit 28,70 Euro pro 100 Kilowattstunden nur knapp hinter Dänemark, wo noch 50 Cent mehr fällig wurden. Der Durchschnitt der EU-Staaten lag nur bei 21,60 Euro, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte.

Allerdings stieg der Preis im EU-Durchschnitt vom zweiten Halbjahr 2018 zum zweiten Halbjahr 2019 um 1,3 Prozent. Für Deutschland gibt Eurostat hingegen eine Preissenkung um 4,2 Prozent an. Außerdem hat Deutschland mit 54 Prozent des Strompreises mit den höchsten Anteil an Steuern und Abgaben - wiederum hinter Dänemark, wo 64 Prozent des Strompreises an den Fiskus gehen.

Günstiger sind im EU-Vergleich die deutschen Gaspreise. Der Durchschnitt der 27 Länder lag Ende 2019 bei 7,20 Euro pro 100 Kilowattstunden. In Deutschland waren es 5,90 Euro. Während der Preis im EU-Durchschnitt um 1,7 Prozent stieg, sank er in Deutschland um 3,1 Prozent. Der staatliche Anteil am Gaspreis lag in Deutschland bei 27 Prozent, EU-weit dagegen bei 31 Prozent./vsr/DP/fba