Deutscher App-Markt boomt - Corona-Warn-App mit 18 Millionen Downloads

Düsseldorf (Reuters) - Der deutsche App-Markt ist weiter auf Rekordkurs.

Nach Schätzungen des Ditgitalverbandes Bitkom werden 2020 knapp zwei Milliarden Euro mit Apps erlöst. Das wäre ein Plus von fast einem Viertel, teilte Bitkom am Montag mit. Dabei dürfte die Zahl der Downloads um 28 Prozent auf 2,75 Milliarden steigen. "Gaming-Apps dominieren den Markt und sorgen für die größten Umsätze", erklärte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Die wichtigste App des Jahres sei aber mit inzwischen fast 18 Millionen Downloads die Corona Warn-App. Da sie kostenlos ist, findet sie allerdings in den Marktdaten keinen Niederschlag.

"Der App-Markt ist im Dauerboom und zeigt sich auch während der Corona-Pandemie absolut krisenresistent", betonte Rohleder. Das Angebot umfasse alle Lebensbereiche. Besonders beliebt seien vor allem Apps für Messenger und soziale Netzwerke, aber auch für Streaming, Mobile Banking und Navigation wie die Blitzer-Warn-App.