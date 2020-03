Deutscher Automarkt schwächelt im Februar weiter

BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland wurden im Februar erneut deutlich weniger Autos verkauft. 239 943 Neuzulassungen verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt für den vergangenen Monat und damit einen Rückgang von knapp elf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Schon im Januar war die Zahl deutlich zurückgegangen. Vor allem bei Privatkäufern, die für rund ein Drittel der Neuzulassungen stehen, sank die Nachfrage deutlich. Um mehr als 16 Prozent sank die Zahl der neu auf die Straße gekommenen Autos in privater Hand.

Steigerungen gab es indes bei den alternativen Antrieben, wenngleich auf weiterhin niedrigem Niveau. Mehr als 8150 Elektroautos wurden im Februar zugelassen und damit knapp 76 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Die Zahl der neuzugelassenen Hybrid-Autos verdoppelte sich nahezu auf 30 000 Fahrzeuge. Bei rund einem Viertel davon handelte es sich um sogenannte Plug-in-Hybride, bei denen der Akku über die Steckdose aufgeladen werden kann.

Die Zahl der neuzugelassen Sportgeländewagen (SUV) ging hingegen um mehr als zehn Prozent auf rund 49 400 Einheiten zurück. Dennoch war nach wie vor jedes fünfte neu zugelassene Auto ein SUV.

Eine Erholung für den inländischen Automarkt ist zunächst nicht in Sicht. Der Auftragseingang in Deutschland verringerte sich im Februar um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Das damalige Volumen war allerdings nachfragebedingt sehr hoch", teilte der Branchenverband VDA mit./maa/DP/jha