Deutscher Einzelhandel legt im März stark zu

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat seine Umsätze im März stark gesteigert. Gegenüber dem Vormonat lagen die Erlöse real (preisbereinigt) 7,7 Prozent höher, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen wesentlich geringeren Anstieg um 3,0 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Umsätze real um 11,0 Prozent. Der starke Anstieg ist auch eine Folge der Corona-Beschränkungen, die in Deutschland im März 2020 begannen. Das Vorkrisenniveau vom Februar 2020 wurde laut Bundesamt um 4,4 Prozent überschritten./bgf/stk