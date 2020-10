Deutscher Forscher mit Physik-Nobelpreis ausgezeichnet

Stockholm (Reuters) - Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr unter anderem an einen Deutschen.

Die Forscher Reinhard Genzel, Roger Penrose und Andrea Ghez erhalten die prestigeträchtige Auszeichnung für ihre Forschungen zum Schwarzen Loch, wie das Nobelpreis-Komitee in Stockholm am Dienstag mitteilte. Der 68 Jahre alte Genzel ist Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Der Nobelpreis ist mit knapp einer Millionen Euro dotiert.