Deutscher UN-Botschafter: Kein Frust wegen diplomatischer Eiszeit

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Abschluss der deutschen Präsidentschaft im UN-Sicherheitsrat hat Botschafter Christoph Heusgen trotz vieler Blockaden im wichtigsten UN-Gremium ein positives Fazit gezogen. Auch in einem Klima nationaler Alleingänge habe es sich ausgezahlt, ambitionierte Projekte im mächtigsten UN-Gremium nicht zurückzustellen. So wisse man zum Beispiel, dass die Trump-Regierung den Klimawandel nicht anerkenne, habe aber trotzdem eine Resolution zum Thema Klimawandel-bedingter Konflikte eingebracht und damit den Grundstein für eine weitere Entwicklung gelegt.

Auch beim Thema der grenzübergreifenden humanitären Hilfe in Syrien, bei dem der Sicherheitsrat sich letztendlich auf eine eingeschränkte Verlängerung geeinigt hatte, die im Kern den Forderungen Russlands entsprach, habe man alles gegeben. "Da gibt es keinen Frust, wir haben wirklich hart gekämpft".

Deutschland ist als nicht-ständiges Mitglied auf zwei Jahre in den Sicherheitsrat gewählt. Dort können die fünf ständigen Mitglieder jeden ungewollten Vorstoß mit einem Veto blockieren. Deutschland hatte im Juli den Vorsitz in dem Gremium./scb/DP/zb