Deutsches Gastgewerbe vor Corona-Einschränkungen noch mit Umsatzplus

Berlin (Reuters) - Hoteliers und Gastronomen in Deutschland haben vor dem Einbruch durch die Coronavirus-Pandemie noch gute Geschäfte gemacht.

Die nominalen Erlösen stiegen im Februar binnen Jahresfrist um 3,8 (inflationsbereinigt um 1,1) Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Virus-Krise "hatte im Februar 2020 noch keine eindeutigen Effekte auf das Gastgewerbe in Deutschland". Inzwischen gehört die Branche allerdings zu den Bereichen, die am stärksten unter den Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie leiden - etwa den Kontakt- und Ausgangssperren. Nach Einschätzung des Branchenverbands Dehoga könnten rund 70.000 Hotel- und Gastronomiebetrieben Pleite gehen.

Erste Einschränkungen bei den Öffnungszeiten der Gaststätten gab es deutschlandweit ab Mitte März. Seit Ende März sind die Gaststätten abgesehen von Abhol- und Lieferangeboten geschlossen. Den gut 223.000 Unternehmen gingen bis Ende April rund zehn Milliarden Euro Umsatz verloren, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges jüngst der "Bild am Sonntag". "Ohne zusätzliche staatliche Unterstützung steht jeder dritte Betrieb vor der Insolvenz." Die Branche fordert eine Reduzierung der Mehrwertsteuer für Umsätze in der Gastronomie auf sieben von 19 Prozent und einen Rettungsfonds mit direkten Finanzhilfen für die Betriebe.