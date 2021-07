Deutschland erklärt ganz Spanien zum Risikogebiet

Berlin (Reuters) - Aufgrund rasant steigender Infektionszahlen hat die Bundesregierung ganz Spanien einschließlich Mallorcas zum Risikogebiet erklärt.

Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin am Freitag mit. Damit wird bei der Wiedereinreise nach Deutschland eine Quarantänepflicht eingeführt, die allerdings mit einem negativen Test umgangen werden kann und für Geimpfte und Genesene nicht gilt. Die Infektionsrate in Spanien hat sich wegen der hochansteckenden Delta-Variante zuletzt verdoppelt. Bislang galten lediglich einige spanische Regionen als Risikogebiet, nun ist es das gesamte Land einschließlich der Balearen und der Kanarischen Inseln.

Zugleich erklärte das Robert-Koch-Institut (RKI) Zypern zum Hochinzidenzgebiet. Auch hier gilt eine zehntägige Quarantänepflicht für alle, die nicht geimpft oder von Corona seit bis zu sechs Monaten genesen sind. Bei Hochrisikogebieten befreit ein Negativtest aber erst nach fünf Tagen von der Quarantänepflicht. In diese Kategorie fällt nach wie vor auch Portugal, einschließlich Madeira und der Azoren. Auch das Vereinigte Königreich und Russland sind vom RKI als Hochrisikogebiete gelistet.

In Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen wegen der Delta-Variante ebenfalls wieder, allerdings auf niedrigem Niveau. Das RKI meldete am Freitag 949 neue Positiv-Tests und damit 300 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 5,5 von 5,2 am Donnerstag - und damit den dritten Tag in Folge. 49 Menschen starben laut RKI im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.190. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Jüngsten Zahlen der Bundesregierung zufolge sind in Deutschland mittlerweile 48,2 Millionen Menschen oder 57,9 Prozent mindestens einmal geimpft. 34,5 Millionen Personen oder 41,5 Prozent seien zweimal geimpft und hätten damit den vollständigen Schutz. Nach RKI-Berechnungen muss bis Herbst eine Impfquote von mehr als 75 Prozent erreicht werden, um eine größere Belastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Demnach würde ein vollständiges Impfen von nur 65 Prozent der 12- bis 59-Jährigen bedeuten, dass die Zahl der Corona-Intensivpatienten wieder auf 6000 steigen könnte. Die Sieben-Tage-Inzidenz könnte dann wieder auf bis zu 400 steigen. "Wir müssen also auf eine Impfquote deutlich über 70 Prozent kommen", heißt es im Bundesgesundheitsministerium.

"AUF WEITERE LOCKERUNGEN VERZICHTEN"

In Nordrhein-Westfalen traten am Freitag umfangreiche Lockerungen in Kraft. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) befürwortet weitere Öffnungen. "Wir haben auch die Verpflichtung gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen, Einschränkungen aufzuheben, wenn aktuell keine Gefahr besteht, dass das Gesundheitswesen kollabiert", sagte Dreyer der "Rheinischen Post". "Wir analysieren in Rheinland-Pfalz sehr genau die Entwicklung in unseren Nachbarländern Belgien und Luxemburg, wo die Infektionszahlen wieder ansteigen. Wir können Deutschland aber auch nicht abschließen."

Dagegen sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Solange eine Impfquote von 85 Prozent unter den Erwachsenen nicht erreicht ist, sollten wir auf weitere Lockerungen verzichten und an der Maskenpflicht festhalten." Erst mit einer Impfquote von 85 Prozent bei den über 18-Jährigen werde man die Pandemie für beendet erklären können. "Bis dahin müssen wir weiterhin viel testen, wir müssen die Infektionsketten nachverfolgen und Hygieneregeln einhalten."