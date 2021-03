Deutschland gibt 1,74 Milliarden Euro Hilfe für Syrien

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung wird nach Angaben von Außenminister Heiko Maas für die Versorgung der notleidenden Zivilbevölkerung in Syrien 1,74 Milliarden Euro bereitstellen.

Dies sagte Maas am Dienstag auf der Geberkonferenz für Syrien. US-Außenminister Antony Blinken kündigte 596 Millionen Dollar an weiterer humanitärer Hilfe an.

Maas nannte die Lage in Syrien katastrophal. Nach zehn Jahren Bürgerkrieg fehle es dort an allem. Zwei Drittel der Menschen hätten nicht genug zu essen, jeder Zweite sei auf der Flucht. Um zu helfen, steuere Deutschland deshalb den höchsten Beitrag seit vier Jahren bei. Deutschland hatte im vergangenen Jahr 1,58 Milliarden Euro gegeben.

Auch die Vereinten Nationen hatten gewarnt, dass die Zahl der Menschen in Syrien, die dringend von humanitärer Hilfe abhingen, immer weiter steige. Die Corona-Pandemie erschwert die Lage zusätzlich. Der seit Jahren tobende Bürgerkrieg hat Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Fast drei Millionen Flüchtlinge im Nordwesten bräuchten Hilfe, die grenzüberschreitend organisiert werden müsse, sagte Maas.