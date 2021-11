Deutschland gibt 700 Mio Euro für Kohle-Ausstieg in Südafrika

Berlin (Reuters) - Deutschland stellt für die Energiewende in Südafrika 700 Millionen Euro zur Verfügung.

Damit wolle man zusammen mit der Weltbank, privaten Investoren und weiteren Geldgebern insgesamt 8,5 Milliarden Dollar mobilisieren, sagte Entwicklungshilfe-Staatssekretärin Maria Flachsbarth am Dienstag in Glasgow. Mit dem Geld wolle man den Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen, das Stromnetz ausbauen und modernisieren sowie die sozialen Folgen für Minenarbeiter abfedern. Eine Energie-Partnerschaft mit Südafrika hatte bereits Kanzlerin Angela Merkel bei ihrer Rede in Glasgow am Montag angekündigt.

In Südafrika kommt 90 Prozent des Stroms aus Kohlekraftwerken. Im Bergbau sind laut Flachsbarth 90.000 Minenarbeiter beschäftigt. Die südafrikanische Wirtschaft leidet unter Energie-Knappheit und häufigen Stromausfälle.