Deutschland hilft bei Zugang ärmerer Staaten zu Corona-Impfstoffen mit mehr Geld

Berlin (Reuters) - Deutschland stockt seine Zusagen für einen besseren Zugang ärmerer Länder zu Corona-Impfstoffen auf.

"Die globale Covid-19-Pandemie ist nicht überwunden", sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner am Dienstag in Berlin. Deutschland werde dafür weitere 1,5 Milliarden Dollar bereitstellen. Außerdem würden für die Logistik vor Ort in Entwicklungsländern zusätzliche 224 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

FDP-Chef Lindner sagte, Deutschland sei bereits der zweitgrößte Geldgeber der sogenannten ACT-A-Initiative. Die Zusagen seien als Einladung zu verstehen, dass sich andere Länder dem anschließen könnten. Ziel sei es, weiter Fortschritte auf dem Weg zu machen, eine Impfquote von 70 Prozent in allen Ländern der Welt zu schaffen.