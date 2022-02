Deutschland: Industrie erhält deutlich mehr Aufträge

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Industrie in Deutschland hat zum Jahresende dank einer robusten Inlandsnachfrage deutlich mehr Aufträge erhalten. Die Bestellungen seien von November auf Dezember um 2,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem nur leichten Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Bereits im Vormonat waren die Aufträge kräftig gestiegen.

Die Nachfrage aus dem Inland legte im Dezember stark um 11,7 Prozent zu, aus dem Ausland kamen dagegen 3,0 Prozent weniger Bestellungen. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Gesamtorders um 5,5 Prozent./bgf/jha/