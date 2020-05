Deutschland: Inflation geht weiter zurück

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland ist in der Corona-Krise weiter auf dem Rückzug. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Mai 0,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im April hatte die Inflationsrate noch 0,9 Prozent betragen. Analysten hatten den Rückgang erwartet. Im Monatsvergleich sanken die Lebenshaltungskosten um 0,1 Prozent.

Energie war im Mai deutlich günstiger als ein Jahr zuvor, während Nahrungsmittel teils spürbar teurer waren. Auch für Dienstleistungen, darunter die Wohnungsmieten, musste im Durchschnitt mehr bezahlt werden. Die Preise sonstiger Waren fielen dagegen im Schnitt.

Nach europäischen Standards fiel die Inflationsrate auf 0,5 Prozent. Im Monatsvergleich stagnierte der HVPI. Die europäische Berechnungsart ist unter anderem für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) maßgeblich./bgf/jsl